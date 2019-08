IT: Capitolo 2, nuovi spot televisivi in attesa dell'uscita del film

Prima che Pennywise torni a impaurire le platee di tutto il mondo, IT: Capitolo 2 fa ancora capolino sul piccolo schermo e prepara gli appassionati della saga nata dalla penna di Stephen King per scoprire cosa accadrà al Club dei Perdenti. Sono infatti passati ventisette anni dalla prima battaglia contro Pennywise, ma la guerra non è ancora finita.

Le generazioni nate prima degli Anni ’90 ricorderanno lo zapping furioso per incrociare o evitare la prima visione di It, la miniserie televisiva che provò ad adattare il corposo romanzo di Stephen King in due puntate da tubo catodico.

Allora, l’interpretazione eclettica di Tim Curry scatenò le emozioni tipiche di un pubblico che non conosceva ancora il destino futuro dell’opera: nel 2017 esce infatti IT, primo capitolo cinematografico di un dittico a tinte forti diretto da Andrés Muschietti.

Passano così due anni solari e ventisette anni narrativi dagli eventi accaduti – curioso che sia trascorso lo stesso periodo fra la miniserie e la prima pellicola –, il tempo necessario per scatenare di nuovo il terrore a Derry con il ghigno inconfondibile di Pennywise.

Sarà sempre Billy Skarsgard a interpretare la nemesi del Club dei Perdenti, i giovani protagonisti della saga ora con le fattezze di James McAvoy (Billy), Jessica Chastain (Beverly), Bill Hader (Richie), Isaiah Mustafa (Mike), Andy Bean (Stanley), Jay Ryan (Ben) e James Ransone (Eddie).

IT: Capitolo 2 uscirà in Italia il 5 Settembre 2019 e racconterà le vicende del gruppo perseguitato dal Clown Danzante mostrando in parallelo quanto accaduto ai bambini dopo aver battuto la prima volta Pennywise e cosa succederà alle loro controparti adulte.

Pur essendo la conclusione dell’opera, lo stesso Andrés Muschietti ha dichiarato di poter attingere a una tale mole di mitologia narrativa da non escludere uno spin-off proprio sull’antagonista della storia.

Mentre sono trapelati online due brani della colonna sonora, l’attesa per il film cresce di giorno in giorno: con oltre settecento milioni di dollari conquistati nei botteghini di tutto il mondo per il primo film, il Clown Danzante ha ancora qualche asso nella manica da giocare.