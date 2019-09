IT - Capitolo 2, Mark Patton di Nightmare 2 ha adorato un easter egg del film

IT - Capitolo 2 è un film ricco di easter egg: dai più evidenti, come il cameo di Stephen King, ai più nascosti, come il riferimento a Nightmare 2 - La Rivincita che ha scatenato l'entusiasmo di Mark Patton.

Nel film di Andy Muschietti, infatti, Richie Tozier adulto indossa una camicia gialla con un delle piccole croci come tema, un indumento molto simile a quello indossato da Patton nel seguito del capolavoro di Wes Craven, nel quale l'attore veste i panni di Jesse Walsh.

Durante la pellicola viene inoltre rivelato che, a differenza del romanzo, Richie è gay ed è sempre stato innamorato del suo amico Eddie: un omaggio alla sessualità di Jesse Walsh che Patton ha particolarmente apprezzato.

"Mi ha entusiasmato" ha detto l'attore durante il Fantastic Fest (via SYFY Wire) "E' stato divertente, le persone ne hanno parlato davvero tanto su internet. Non voglio denigrare le persone etero in alcun modo, ma i ragazzi etero si chiederanno 'Perché dovete fare queste cose dappertutto?' E noi sappiamo di cose stiamo parlando. I costumisti mettono simboli del genere tutto il tempo. Ti codificano sempre."

E voi avete notato il riferimento? Fatecelo sapere nei commenti.