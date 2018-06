IT: Capitolo 2, Isaiah Mustafa sarà la versione adulta di Mike Hanlon

È stato confermato tramite i vari social network che Isaiah Mustafa interpreterà la versione adulta di Mike Hanlon nel secondo capitolo di IT ancora diretto da Andy Muschietti.

Ad annunciarlo è stato Chosen Jacobs, il giovane attore interprete di Mike Hanlon nel primo film di IT, che è intervenuto tramite il suo account Instagram per confermare la scelta di Mustafa nei suoi panni da adulto. Quest’ultimo è noto per aver essere apparso negli spot di Old Spice e in Shadowhunters.

Il cast di IT: Capitolo 2 vede per protagonisti James McAvoy (X-Men: Apocalisse) nei panni di Bill, Jessica Chastain (X-Men: Dark Phoenix) come Beverly e Bill Hader (Power Rangers) nel ruolo di Richie e Jay Ryan che, nel sequel dell'acclamato horror dello scorso anno, interpreterà la versione adulta di Ben Hanscom. Bill Skarsgård tornerà ad interpretare il malefico clown protagonista, Pennywise.

Gary Dauberman ha scritto la sceneggiatura di questo sequel ispirandosi al romanzo omonimo di Stephen King. Andy Muschietti tornerà alla regia anche di questo nuovo episodio. Il sequel debutterà nei cinema statunitensi il 6 settembre 2019.

IT, nuovo adattamento cinematografico del romanzo più famoso di King, ha fatto il suo debutto nei cinema lo scorso settembre, conquistando 123.1 milioni di dollari nel week-end d'apertura. A livello mondiale si è assestato sui 700 milioni, diventando l'horror che ha incassato di più nella storia del cinema.