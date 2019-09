IT - Capitolo 2 sarà il primo film non Disney a esordire con 100 milioni nel 2019?

Dopo l'ottimo esordio ottenuto alle anteprime del giovedì, le ultime proiezioni del box office di IT - Capitolo rese note da Variety parlano ora di un primo weekend negli Stati Uniti da 100 milioni di dollari.

Mentre Warner Bros. preferisce restare cauta e si attiene alla sua previsione di 90 milioni, gli studi rivali ora indicano un debutto che renderebbe IT- Capitolo 2 il primo film non Disney del 2019 a superare la soglia dei 100 milioni nel primo weekend domestico dopo Avengers: Endgame, Il Re Leone, Toy Story 4 e Captain Marvel.

Il sequel, in programmazione in 4.570 sale cinematografiche sparse per tutti gli Stati Uniti, sorpasserà i 76 milioni d Halloween per firmare il secondo esordio di sempre per un film horror, dietro solo ai 123 milioni ottenuti dal primo capitolo.

Diretto da Andy Muschietti, il film riprende 27 anni dopo il finale del primo IT con il ritorno a Derry dei membri del Club dei Perdenti ormai adulti e interpretati da James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di IT - Capitolo 2. Avete già visto il film al cinema? Diteci il vostro parere, come sempre, nello spazio dei commenti.