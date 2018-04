IT: Capitolo 2, ecco quando avranno inizio le riprese del sequel!

Dopo averci stuzzicato parecchio con l’arrivo del nuovo film, è arrivata la conferma della data di inizio riprese del sequel di IT di Andy Muschietti, tratto dal romanzo di Stephen King.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Indiewire, le riprese dell’attesissimo sequel avranno inizio il prossimo luglio: “Lo script è ancora in via di definizione, mentre le location per le riprese sono già state trovate in anticipo”, ha confermato il produttore del film Roy Lee. Al momento, la sceneggiatura è nelle mani di Gary Dauberman.

Le ultime notizie per il cast dei “Perdenti” in versione adulta, davano Jessica Chastain in trattative per la parte di Beverly; la Chastain ha già lavorato con Muschietti al suo esordio alla regia, La madre.

Il Capitolo 2 dovrebbe uscire, se tutto andrà come previsto, il 6 settembre 2019, con la maggior parte del cast di giovani che tornerà, come pure Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, il Clown Danzante. Inoltre, devono essere ancora trovati gli altri membri del cast che interpreteranno i Perdenti da grandi, che ancora devono essere ufficialmente annunciati.

Il Capitolo Due di IT sarà ambientato 27 anni dopo gli eventi narrati dalla prima storia, tuttavia il sequel mostrerà diversi flashback, prima che il gruppo di ragazzi prendesse strade di vita diverse. Nel cast del primo film c'erano Skarsgård nei panni di Pennywise, Jaeden Lieberher nel ruolo di Bill Denbrough, Jeremy Ray Taylor come Ben Hanscom, Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs come Mike Hanlon, e Wyatt Oleff nelle vesti di Stanley Uris.