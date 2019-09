IT: Capitolo 2 dovrebbe esordire con una cifra record di $200 milioni di dollari

Secondo quanto riportato dagli analisti di Deadline, IT: Capitolo 2 si prepara ad infrangere il record di apertura globale per un lungometraggio horror, superando quello stabilito nel 2017 dallo stesso IT.

Stando alle previsioni, infatti, il nuovo film di Andy Muschietti debutterà con una cifra pari a $200 milioni di dollari a livello internazionale, numeri che supererebbero i $189,7 milioni di dollari con i quali il precedente capitolo della saga siglò il record per il miglior week-end d'apertura del cinema horror.

La differenza, secondo Deadline, starà tutta nei mercati stranieri, nei quali è previsto che Capitolo Due incassi di più rispetto al film del 2017: allora, dal botteghino domestico nord-americano (Stati Uniti e Canada) arrivarono $123,4 milioni di dollari nel primo week-end di programmazione, ma Capitolo Due dovrebbe performare appena sotto quelle cifre, con un debutto previsto in una forbice tra i $90 milioni e i $100 milioni di dollari.

IT: Capitolo Due dovrebbe teoricamente essere la puntata finale della saga basata sul romanzo originale di Stephen King. Tuttavia, nel corso di una recente intervista Muschietti ha sostenuto di essere interessato alla mitologia di It, e che in futuro si potrebbero raccontare le origini di Pennywise in uno spin-off.

