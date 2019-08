It - Capitolo 2: il Club dei Perdenti protagonista dei nuovi spot ufficiali

A poche settimane dall'arrivo nelle sale di It - Capitolo 2 la Warner Bros. continua a deliziare i fan dell'opera di Stephen King con alcuni spot ufficiali.

Dopo aver dato uno sguardo più approfondito alla scena con la versione umana di Pennywise nel filmato diffuso ieri, questi due nuovi spot si concentrano sulla riunione del Club dei Perdenti a ventisette anni dagli eventi accaduti a Derry durante il primo film. Diventati ormai adulti, i Perdenti faranno ritorno in una Derry che sembra ormai in balia dell'entità che li ha terrorizzati da bambini, tanto che gli abitanti della cittadina sembrano essere in controllo dello stesso Pennywise.

Potete trovare gli spot a questo indirizzo o nel link in fonte.

Diretto nuovamente da Andy Muschietti, che il prossimo anno produrrà insieme alla sorella Barbara l'adattamento di Uscita per l'inferno sempre tratto da King, It- Capitolo 2 esordirà nelle sale italiane il prossimo 5 settembre con un minutaggio che si attesta sui 165 minuti, quasi 3 ore.

Nel cast del film torneranno i giovani Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton tramite alcune sequenze di flashback, mentre la versione adulta dei personaggi sarà interpretata da Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean e Isaiah Mustafa.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione del primo capitolo di IT.