IT - Capitolo 2 batte Joker e Frozen II come film più atteso dell'autunno

E' ormai imminente l'arrivo nelle sale italiane di IT - Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento ad opera di Andy Muschietti che si è già affermato come il film più atteso di tutto l'autunno.

Stando a un recente sondaggio indetto da Fandango, infatti, tra i tanti film di rilievo che arriveranno nelle sale nel corso dell'autunno IT - Capitolo 2 è quello che i fan attendono di più, anche rispetto a sequel di franchise di successo come Terminator: Destino Oscuro e Frozen II - Il Segreto di Arendelle e film presentati di recente a Venezia come Joker con Joaquin Phoenix e Ad Astra di James Gray.

Di seguito vi riportiamo la top 10 dei film più attesi di questo autunno secondo il sondaggio:

1. IT - Capitolo 2

2. Joker

3. Frozen II

4. Terminator: Destino Oscuro

5. Zombieland: Doppio colpo

6. Maleficent: Mistress of Evil

7. A Beautiful Day in the Neighborhood

8. Downton Abbey

9. Charlie’s Angels

10. Ad Astra

Il film di Muschietti, che debutterà nelle sale italiane il 5 settembre (domani), negli Stati Uniti ha registrato il record di prevendite per un film horror superando il primo capitolo di IT, Us di Jordan Peele, Halloween e The Nun. Siete anche voi in trepidante attesa per il film? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di IT - Capitolo 2 e alla featurette con Stephen King.