It - Capitolo 2: i bambini del primo film saranno ringiovaniti digitalmente

La tecnologia che permette di ringiovanire digitalmente gli attori ha preso molto piede negli ultimi anni, dagli straordinari risultati raggiunti dai Marvel Studios con Robert Downey Jr., Michael Douglas e Kurt Russell all'atteso The Irishman di Martin Scorsese.

Sembra però che questo "trucchetto" non sarà riservato solamente alle star veterane: stando a quanto rivelato dal regista Andy Muschietti, infatti, l'atteso It - Capitolo 2 ha utilizzato questa tecnologia sempre più diffusa per ringiovanire i giovani protagonisti del primo film.

"Beh è meglio è meglio girare due anni dopo che 5 anni dopo. Ma in questi 2 anni sono cresciuti un bel po'" ha spiegato Muschietti nell'ultima edizione di Total Film (via Bloody Disgusting). "Non tutti però. Sophia [Lillis] è esattamente la stessa. Jaeden anche è praticamente lo stesso. Finn è cresciuto un bel po', ed è un ragazzo molto alto. Ma sapevamo già dall'inizio che quegli effetti speciali avrebbero fatto parte del budget. Quindi ringiovaniremo i bambini."

Sebbene il secondo capitolo sia incentrato sulle versioni adulte del club dei perdenti e sul loro ritorno a Derry, il trailer finale di It 2 ha confermato che nel film ci sarà spazio anche per una serie di flashback che coinvolgerà anche i protagonisti del primo film: Jaeden Martell, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor.

Ricordiamo che It - Capitolo 2 avrà una durata di 165 minuti con una director's cut che andrà oltre le 3 ore.