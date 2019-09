IT: Capitolo 2, arrestato a New York un uomo armato con la maschera di Pennywise

L’uscita di IT: Capitolo 2 si avvicina, ma l’evento accaduto a Brooklyn non rientra di certo in una manovra pubblicitaria perversa: un ex carcerato ha impugnato una pistola indossando la maschera di Pennywise per poi irrompere in un palazzo del governo statunitense. La situazione è stata sedata subito, ma il caso ha colpito l’opinione pubblica.

Le prime esperienze cinematografiche, o più in generale la passione per la Settima Arte, contemplano quello che si chiama effetto di realtà: in altre parole, ciò che viene proiettato sul grande schermo tende ad assumere i contorni di una rappresentazione che sembra stia accadendo in tempo reale, vuoi per il coinvolgimento emotivo o anche per l’impatto degli effetti speciali.

Senza andare a scomodare le proiezioni d’esordio dei Fratelli Lumiérè, è cronaca recente l’arresto di Rahmeek Younger, trentenne con precedenti criminali che ha deciso di intavolare il suo ultimo colpo pescando a piene mani dall’immaginario di Stephen King.

Così, a pochi giorni dall’uscita di IT: Capitolo 2, l’uomo ha indossato la maschera di Pennywise ed è entrato violentemente negli uffici delle Risorse Umane Federali collocati al 505 Clermont Ave di Brooklyn, New York.

Chiamato tempestivamente il 911, Younger ha cercato di superare gli agenti di polizia con una colluttazione che si è risolta con una scarica di taser che ha sedato il criminale; l’uomo è stato trovato in possesso di una Ruger calibro 22 e munizioni aggiuntive per una potenziale sparatoria.

Per la cronaca, Rahmeek era stato già arrestato nel 2006 all’età di sedici anni dopo un tentativo di rapina: la refurtiva di allora fu un iPod, ma il pregiudicato tornò in azione nel 2012 per possesso non autorizzato di arma da fuoco.

Il risultato dell’ultimo colpo è stato postato su Instagram: si vede che non sono solo gli attori del film a sentire la pressione per l’evento...!

IT: Capitolo 2 uscirà in Italia il 5 Settembre 2019, nel frattempo sono stati diffusi alcuni spot televisivi sulla pellicola.