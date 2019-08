IT Capitolo 2 sarà ancora più lungo di quanto annunciato in precedenza

Qualche settimana fa era stata annunciata la durata di It Capitolo 2, che avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 165 minuti, ma evidentemente non paghi Warner Bros. e il regista Andy Muschietti avrebbero aggiustato il tiro e ora il film dovrebbe avere un minutaggio ancora più esteso.

Sulla base di una nuova inserzione per il film pubblicata dal British Board of Film Classification, gli spettatori dovrebbero prepararsi per un capitolo finale piuttosto lungo, fatto di ben 169 minuti e 11 secondi, o 2 ore e 49 minuti se preferite.

Sorprendentemente si tratta di quattro minuti in più rispetto a quelli precedentemente annunciati, dato che il regista Andy Muschietti aveva specificato che il film si sarebbe prolungato per 2 ore e 45 minuti circa. Anche così, comunque, ci saranno tantissime scene eliminate dalla versione cinematografica, dato che inizialmente si era parlato di un montaggio originale di ben 4 ore. Lo stesso regista ha confermato l'uscita di una director's cut che supererà le tre ore.

Ambientato 27 anni dopo il film precedente, IT Capitolo Due presenta i Perdenti che, ormai adulti, dovranno tornare nella città di Derry per unire ancora una volta le loro forze nella speranza di sconfiggere definitivamente Pennywise. Il film, che arriverà a settembre, vede come protagonisti Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, James McAvoy nei panni di Bill Denbrough, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon, Andy Bean nei panni di Stanley Uris, Jay Ryan in quelli di Ben Hanscom e James Ransone nel ruolo di Eddie Kaspbrak, con Bill Skarsgard che tornerà in quello di Pennywise.