It, Bill Skarsgard: 'Sul set ho fatto piangere tutti i bambini'

Pennywise, il celebre personaggio di It, il romanzo scritto da Stephen King ha terrorizzato generazioni intere di ragazzini e a quanto pare, per Bill Skarsgard non deve essere stato affatto semplice interpretarlo.

L'attore ha infatti rivelato in una lunga intervista a Interview Magazine, che durante le riprese di questa pellicola diretta da ha terrorizzato e fatto piangere tutti i bambini presenti:

"Sul set non ero molto socievole. Ho cercato di mantenere quella sorta di stranezza tipica del personaggio, almeno quando ero truccato completamente da Pennywise. A un certo punto, preparavamo una scena e hanno fatto entrare dei bambini, e nessuno di loro mi aveva visto prima. I genitori hanno portato dentro tutte queste piccole comparse e, a quel punto, io esco vestito da Pennywise e vedo quei ragazzini, vedo la loro reazione".

Naturalmente, i bambini non sono stati molto contenti della vista di quel mostro: "Non riuscivano nemmeno a guardarmi e altri ancora addirittura tremavano. Uno ha iniziato a piangere. Ha iniziato a piangere poco prima che il regista gridasse “Azione!”. E quando il regista dice “azione’”, io sono già completamente nel personaggio. Alcuni di questi bambini, quindi, si sono spaventati e hanno iniziato a piangere a metà della scena e a quel punto ho realizzato: ‘Oddio, che cosa sto facendo? Cos’è questo? È orribile'. Mi sono sentito davvero in colpa".

Pare tra l'altro che anche Sophia Lillis abbia qualche problema con i clown dopo It.