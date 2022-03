It: In arrivo il documentario sulla creazione di Pennywise nella miniserie degli anni '90

Qualche anno fa era stato pubblicato il trailer del documentario sulla lavorazione di It, intitolato "Pennywise: The Story of It". Ebbene, dopo la sua presentazione al Sitges Film Festival, Cinedigm ha acquisito i diritti per la distribuzione del documentario, al termine dello European Film Market.

In particolare, in questo documentario ci si concentra sulla creazione del Pennywise di Tim Curry nella miniserie degli anni '90, prima trasposizione del capolavoro di Stephen King. Pennywise: The Story of It offre una serie di interviste esclusive agli attori principali della serie, oltre a riportare vari retroscena riguardanti la produzione, il casting e la realizzazione degli effetti speciali.

Il documentario è co-diretto da Christopher Griffiths e John Campopiano, quest'ultimo già autore di Unearthed & Untold: The Path to Pet Sematary, documentario sulla lavorazione del primo adattamento cinematografico del 1989 di Pet Sematary, altro romanzo horror di Stephen King. Possiamo dire che Campopiano sia particolarmente legato a King, visto che ha anche realizzato Georgie, un cortometraggio sempre ispirato a It, come avranno intuito gli estimatori dell'opera di King.

Inoltre, vi riportiamo che Pennywise: The Story of It sarà fruibile la prossima estate via TVOD (accesso a pagamento) su Google, Apple TV e Prime Video, tra le piattaforme principali. Infine, invitiamo tutti gli appassionati del genere horror a recuperare la nostra collezione definitiva di Stephen King, una guida alle opere da non perdere del grande scrittore del Maine.