IT di Andy Muschietti si è guadagnato il suo Honest Trailer!

La pellicola reboot diretta dal regista, ha un bell' Honest Trailer tutto per lei! Finalmente ancheentra nel gruppo degli Onesti! Date un'occhiata!

L'Honest Trailer ( o il trailer "criticone", per gli amici), di IT è arrivato. Possiamo finalmente dare uno sguardo libero dall'occhio a cuore proprio del fandom, alla pellicola di Andy Muschietti che ha riportato in auge il terrore nella sua forma più pura, rappresentato dal Clown Danzante, il terrificante Pennywise.

Senza dubbio IT è stato un successo a livello mondiale, una delle pellicole più apprezzate (e dal più alto incasso) di questo 2017. Tuttavia, questo non toglie che ci si possano fare due risate guardando come i creatori di Screen Junkies abbiano "rivoltato" il remake, canzonandolo come sempre accade nella serie Honest Trailer.

E dunque... Godiamoci senza ulteriori indugi il trailer onesto di "Stephen Kings", con il "ragazzino di Stranger Things, ma con gli occhiali!"

Basato sul romanzo di Stephen King dallo stesso titolo, IT parla di un gruppo di ragazzini, chiamati I Perdenti, che devono fronteggiare le loro peggiori paure quando iniziano a cercare indizi sulla scomparsa di alcuni bambini della loro città natale, Derry, nel Maine. Incontreranno un'entità malvagia, che si mostra nelle vesti del clown conosciuto con il nome di Pennywise, una creatura che, nei secoli, ha collezionato quantità indicibili di vittime.

Diretto da Andy Muschietti, il film vede un cast formato da Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Wyatt Olef, Jack Grazer, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, e Bill Skarsgård.

IT è attualmente disponibile in Digital HD, 4K, Blu-ray e in DVD!