It: Andy Muschietti sta lavorando ad una versione definitiva che include entrambi i film

Evidentemente non pago dopo l'annuncio della director's cut di It: Capitolo 2, il regista Andy Muschietti ha confermato di essere a lavoro su una versione definitiva del suo It che includerà tutte le scene da lui girate e sommerà i due film insieme.

Nelle parole dell'autore:

"Stiamo valutando il da farsi e le possibilità sono aperte. Esiste una versione in cui i due film sono montati insieme. C'è una versione in cui c'è il montaggio della director's cut di Capitolo 1 e quello della director's cut di Capitolo 2. E posso dire di essere felice di lavorare praticamente su ognuna di loro".

SFX Magazine, che ha condotto l'intervista, riporta comunque che nessuna di queste versione ha ancora avuto il via libera in termini di uscita ufficiale, ma considerata la popolarità del primo film - per non parlare della proiezione al botteghino del sequel - è più che probabile che la Warner Bros. decida di rilasciare diverse versioni del film, per lo meno finché riusciranno a venderle.

Bill e i suoi amici, che ormai hanno formato delle famiglie lontano da Derry e hanno dimenticato la tragica lotta contro Pennywise, sono adesso costretti a tornare a rivivere l'orrore a causa di una promessa fatta 27 anni prima. Questa li porterà a riunirsi e a rivivere il passato un'ultima volta, nella battaglia decisiva della loro vita.

IT: Capitolo Due vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Bill Skarsgard, Jay Ryan e James Ransone, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre.