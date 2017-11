IT: Andy Muschietti condivide un impressionante schizzo di Pennywise

Dopo lo straordinario successo al box-office di, il registaha condiviso su Instagram lo schizzo di una scena molto particolare.

Si tratta del primo incontro tra Pennywise e Georgie, in cui vediamo per la prima volta i denti affilati del mostro nella celebre scena dell’omicidio. Ironicamente, Muschietti ha scritto sul social network: “Ed ecco qui uno schizzo delle fauci di Pennywise che ho disegnato, una delle vette comiche del film”. Muschietti potrà anche essersi divertito, ma di certo per i fan è stata una delle scene più impressionanti della pellicola.

IT sarà disponibile in home video a gennaio negli Stati Uniti, con tanti contenuti speciali a supporto delle varie edizioni; recentemente, Jessica Chastain ha espresso interesse a interpretare la versione adulta di Beverly Marsh.