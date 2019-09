IT 2 esordisce con $10 milioni alle anteprime, numeri inferiori a quelli del primo film

IT: Capitolo Due, il nuovo film della New Line e di Warner Bros., ha esordito con un incasso di $10 milioni di dollari alle anteprime di giovedì negli Stati Uniti, cifre inferiori rispetto al capitolo del 2017.

Il primo film, infatti, aveva aperto la propria run al box office con $13 milioni di dollari: il risultato impedisce a IT 2 di stabilire il nuovo record per le anteprime di un horror rated-R, garantendogli però il secondo posto in classifica.

Che la Warner Bros. volesse iniziare a superare se stessa fin da subito lo si evince sia dal fatto che le proiezioni in anteprima di IT 2 negli Stati Uniti sono state anticipate alle 17:00 (quelle di Capitolo Uno erano partite alle 19:00), sia dal numero di sale selezionate, 3.700 contro le 3.500 del 2017. Inoltre, oggi quel numero è destinato a salire, dato che il film è atteso in 4.570 cinema complessivi.

Gli analisti hanno riscontrato poi nella strategia di marketing della major lo stesso stratagemma usato per Hobbs & Shaw: il film della saga di Fast & Furious era infatti anticipato da un teaser di 40 secondi di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, che non sarà distribuito online ma rimarrà disponibile solo per la sala; stessa cosa per It-2, che proietterà il teaser di Birds of Prey, strettamente collegato a Pennywise.

Sono dettagli, che però potrebbe fare la differenza. Le previsioni anticipano un esordio da 200 milioni per It 2 a livello globale, cifra che sarebbe un nuovo record per il mercato horror rated-R, e la Warner ha tutte le intenzioni di centrare il bersaglio.