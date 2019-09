IT 2 apre con $90 milioni di dollari, secondo miglior week-end d'esordio per un horror

Si preannunciava un esordio da 100 milioni per IT 2 che lo avrebbe reso l'unico film non-Disney dell'anno a compiere l'impresa, ma una cosa sono le previsioni e un'altra i numeri delle casse, che purtroppo per la Warner Bros. dicono un'altra cosa.

"Purtroppo" comunque è un termine da mettere tra virgolette, dato che con un'apertura di $91 milioni di dollari il nuovo film di Andy Muschietti si piazza secondo nella classifica dei maggiori debutti cinematografici per un'opera rated-r, dietro proprio a IT: Capitolo Uno, che nel 2017 aveva incassato $123 milioni di dollari. Scende alla terza posizione Halloween di David Gordon Green, che nel 2018 aveva aperto con $76 milioni.

La cifra è inferiore ai $100-110 milioni previsti dai tracker alla vigilia del debutto ma superiore agli $85-90 milioni sperati dalla Warner. Le recensioni della critica sono notevolmente inferiori per Capitolo 2 rispetto al film precedente, con il 65% su Rotten Tomatoes contro l'86% del film del 2017, ma l'apprezzamento del pubblico su CinemaScore riporta un B+ per entrambe le pellicole, un punteggio piuttosto alto rispetto a quello riservato generalmente agli horror.

Ricordiamo che due anni fa It aveva guadagnato $327 milioni di dollari a livello domestico e $700 milioni di dollari in tutto il mondo.

