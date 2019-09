IT 2: Andy Muschietti e Stephen King nella featurette finale con scene inedite

A embargo scaduto e con le recensioni di IT su Rotten Tomatoes pronte per essere lette dal pubblico di tutto il mondo, Warner Bros ha rilasciato un'ultima featurette promozionale per il film di Andy Muschietti in uscita in contemporanea mondiale da domani 5 settembre.

Nel filmato, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno della news, Stephen King chiarisce che IT 2 non è un sequel, ma un vero e proprio Capitolo Due della storia iniziata nel 2017.

"Le persone sono molto legate ai personaggi di questa storia, quindi abbiamo tutti bisogno di vedere la sua conclusione" spiega il regista Andy Muschietti. "E' il confronto finale con il Male".

IT: Capitolo Due è la seconda parte dell'adattamento dell'omonimo romanzo di King, che arriva dopo il successo mondiale della Prima Parte uscita nel 2017. Il film riporta i giovani protagonisti nella cittadina di Derry, a ventisette anni di distanza dagli eventi narrati nel primo film: di nuovo insieme, questa volta da adulti, i Perdenti dovranno trovare un modo per eliminare definitivamente il malvagio Pennywise e liberare Derry dal male che esso emana.

Al cast di giovani attori divenuti celeberrimi col primo film si aggiungono anche James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Andy Muschietti ha confermato di essere a lavoro su una versione definitiva di It e anticipato la possibilità di uno spin-off sulle origini di Pennywise.

Per altri approfondimenti, leggete la nostra recensione in anteprima di IT 2.