IT 2: Andy Muschietti non esclude un film spin-off sulle origini di Pennywis

Parlando ai microfoni di io9 nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo film IT: Capitolo 2, il regista Andy Muschietti ha spiegato il suo interesse nella mitologia creata da Stephen King intorno al personaggio di Pennywise.

Discutendo questo particolare aspetto del gigantesco romanzo del Re dell'horror, Muschietti ha anche aperto alla possibilità di esplorare le origini di It in un film spin-off:

"Nel libro c'è un'intera mitologia, che è un qualcosa che si ha sempre l'opportunità di esplorare. It è stato sulla Terra per milioni di anni. È stato in contatto con l'uomo per centinaia di anni, ogni 27 anni. Quindi c'è un'enorme quantità di materiale. È sempre emozionante pensare alle cose che si potrebbero fare con questa mitologia. È molto eccitante. Ma, per ora, non c'è ancora niente di deciso".

Insomma pare di capire che, qualora IT: Capitolo 2 dovesse riuscire a replicare o addirittura a superare il successo del suo predecessore, uscito nel 2017 e diventato l'horror col maggior incasso nella storia del cinema, allora è molto probabile che questa idea preliminare possa concretizzarsi sul serio.

