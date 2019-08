It 2: Andy Muschietti e Jessica Chastain spiegano la brutale sequenza con Xavier Dolan

I fan del romanzo It di Stephen King avranno familiarità con la scena iniziale di It: Capitolo Due, sequel dell'horror campione d'incassi del 2017 firmato ancora una volta da Andy Muschietti.

La scena è infatti riprese da uno dei capitoli più celebri dell'opera originale, e racconta di una coppia gay che sta tornando a casa da un parco giochi intinerante a Derry, nel Maine: notati da un gruppo di ragazzi, i due vengono brutalmente aggrediti.

Durante il pestaggio, gli aggressori gettano uno di loro da un ponte, e finito nel fiume sottostante il ragazzo viene ripescato e assassinato da It. King scrisse la scena ispirandosi alla storia di Charlie Howard, un vero omosessuale che è stato ucciso da un gruppo di adolescenti nella città natale di King, Bangor, nel Maine, nel 1984.

"È stato molto importante per me perché è rilevante", ha detto Muschietti a Variety. "Probabilmente non l'avrei incluso se non fosse stato nel libro, ma è stato molto importante per Stephen King. Quando lo scrisse, stava parlando del male nella comunità umana. Stava parlando di come gli umani possano essere oscuri e possano arrivare anche da una piccola città americana ... Per me era importante includerlo perché è qualcosa di cui stiamo ancora soffrendo. I crimini d'odio continuano a verificarsi. Non importa quanto pensiamo che la società stia evolvendo, sembra che ci sia un ritorno, specialmente in questi tempi in cui questi vecchi valori sembrano emergere dall'oscurità."

L'uomo ucciso nel film, Adrian Mellon, è interpretato dal regista gay Xavier Dolan.

"Il motivo per cui penso che Stephen King sia il re di questo genere è perché scrive horror psicologici", ha detto a Variety Jessica Chastain, che interpreta l'adulta Beverly Marsh. “Il mostro di solito viene generato da un essere umano. È dentro di noi. Guardate Pet Sematary. Guardate Misery. A volte possiamo diventare i nostri peggiori nemici. Ha scritto il romanzo It perché un crimine d'odio è stato commesso nella sua città d'infanzia. Voleva esplorare quell'oscurità e questa è la prima scena del nostro film".

Alla richiesta di ulteriori approfondimenti, Chastain ha dichiarato: "Sarà difficile parlarne senza piangere. Penso che abbiamo bisogno di quella scena perché racconta dell'oscurità che si nasconde sotto la superficie. Lo sporco sotto le unghie di queste piccole città o dell'umanità. Questo è ciò che rappresenta. È l'oscurità del comportamento umano. Penso che sia stato importante vedere la scena di Adrian e non cambiarla da quella com'è nel romanzo perché stiamo vivendo in un momento in cui fa molto parte della nostra cultura. Quindi non possiamo pretendere che non esista, fa parte della nostra vita ogni giorno".

