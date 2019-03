Issa Rae e LaKeith Stanfield nel cast di The Photograph

Variety ha riportato che le star Issa Rae e LaKeith Stanfield, che prossimamente ritroveremo nel film Netflix Someone Great, si sono unite al film The Photograph.

Il dramma romantico è incentrato sull'intreccio di storie d'amore passate e presenti, anche se al momento si sa poco della trama: di certo è che la Universal è rimasta impressionata dalla sceneggiatura, tanto da affidare la regia del film alla sua autrice, Stella Meghie; la sceneggiatrice è a bordo del progetto anche in qualità di produttrice.

Il progetto sarà supervisionato anche dal vicepresidente senior di produzione Sara Scott e dal creative executive Mika Pryce. Le riprese del film dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Per chi non la conoscesse, precisiamo che Issa Rae ha raggiunto la fama mondiale dopo il successo della serie televisiva della HBO Insecure, della quale è stata anche produttrice. Recentemente l'abbiamo vista al cinema in The Hate U Give - Il Coraggio della Verità, del quale vi riproponiamo la nostra recensione.

Non ha invece bisogno di presentazioni LaKeith Stanfield, divenuto celeberrimo in tutto il mondo per il suo ruolo nella pluripremiata serie televisiva Atlanta. Secondo un recente rumor, l'attore sarebbe in trattative per Candyman, nuovo horror prodotto da Jordan Peele e reboot del cult del 1992 con protagonista Tony Todd.