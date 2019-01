Issa Rae e Kumail Nanjiani protagonisti della commedia The Lovebirds

The Hollywood Reporter svela che gli attori Kumail Nanjiani e Issa Rae sono entrati nel cast della commedia romantica The Lovebirds. Il progetto ha la priorità assoluta ed è attualmente in pre-produzione; le riprese dovrebbero partire entro il prossimo mese.

Michael Showalter, che ha diretto Kumail Nanjiani nell'acclamato The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, tornerà a dirigerlo anche per questo The Lovebirds.

Scritto da Aaron Abrams, Brendan Gall e Martin Gero, The Lovebirds è incentrato su una coppia (Nanjiani e Rae) sul viale del tramonto e ormai pronti a lasciarsi. Improvvisamente, i due vengono coinvolti in un caso di omicidio dove hanno bisogno non solo di uscirne 'puliti' ma anche di scoprire se la loro relazione riuscirà a sopravvivere alla notte.

Tom Lassally, Oly Obst, Todd Shulman, Jordana Mollick e Gero saranno i produttori del film, mentre Nanjiani, Rae e Showalter saranno produttori esecutivi.

Dopo aver scritto The Big Sick lo scorso anno, Nanjiani sarà tra i protagonisti del prossimo Men In Black: International, in arrivo quest'estate.