Issa Rae, l'attrice di Barbie e Spider-Woman entusiasta per la popolarità dei suoi costumi

Issa Rae di Barbie e Spider-Man: Across the Spider-Verse non potrebbe essere più felice di vedere i bambini vestirsi come i personaggi dei due film, al punto che, in una recente intervista, ha espresso la volontà di estendere la tendenza perfino sui nipoti!

Alla domanda se avesse contemplato tutti quei costumi di Barbie Presidente e Spider-Woman, così ha risposto l'attrice: "No, non l'ho fatto, ma ci sto pensando ora. Lo adoro, penso proprio che convincerò gentilmente i miei nipoti a fare lo stesso". In un'altra occasione, Issa Rae si è aperta in un grande elogio sulle conoscenze da nerd di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Classe '85, Jo-Issa Rae Diop, comunemente nota come Issa Rae, è un'attrice, sceneggiatrice, produttrice e scrittrice statunitense. Tra i suoi progetti cinematografici ricordiamo non soltanto Barbie e Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma anche Il coraggio della verità, La piccola boss e The Photograph - Gli scatti di mia madre, a cui si aggiungono serie TV quali Insecure, A Black Lady Sketch Show e Coastal Elites. Nel 2017 ha conseguito il Black Reel Awards come miglior attrice in una serie commedia per Insecure, mentre nel 2020 il BET Awards come miglior attrice per la stessa serie.

Cosa aspettarci da Barbie? Il film diretto da Greta Gerwig debutterà in sala il 20 luglio 2023 e sembra avere tutte le carte in regola per sbancare al box office; inoltre, resta da chiedersi se riuscirà a superare Oppenheimer di Christopher Nolan in quello che viene definito per antonomasia come lo scontro "cinematografico" dell'estate.

A proposito, sapevate che Issa Rae ha un account social fake dedicato al cibo?