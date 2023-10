Israele, Quentin Tarantino fa visita ai soldati: 'Questo era il programma di Hitler'

Mentre Hollywood si schiera dalla parte di Israele dopo gli attacchi perpetrati da Hamas, il regista Quentin Tarantino si è recato fisicamente nel sud del paese per far visita ad una base militare.

Sui social in queste ore spopolano le foto con i militari della base, che l'autore di Pulp Fiction e C'era una volta a Hollywood, sposato da qualche anno con la cantante e attrice israeliana Daniella Pick, ha sorpreso con questa visita a dir poco inaspettata. Tarantino, che dopo il matrimonio vive tra Los Angeles e Tel Aviv, ha dichiarato dai social: "Dopo aver visto filmati di bambine uccise e trascinate per strada ho scoperto che molte persone hanno sentito il bisogno di andare su internet per giustificare la loro morte: ‘Oh, ecco tutte le ragioni per cui quella ragazza è stata bruciata viva’. Per fare chiarezza, l’unica ragione per cui una persona fa una cosa del genere ad un'altra persona è perché ti è stato fatto credere che l’uccisione degli ebrei possa addirittura essere giustificata. Perché ogni civiltà ha insegnato che la vita di un ebreo vale meno della propria. Questo era il programma di Hitler. Il tuo antisemitismo non è inconscio, è così profondamente radicato nelle tue ossa che non sei nemmeno in grado di considerare l’impatto che ha sugli altri”.

Ricordiamo che il regista di Bastardi senza gloria sta aspettando la fine degli scioperi di Hollywood per iniziare le riprese di quello che a suo dire sarà il suo decimo e ultimo film prima del ritiro definitivo dal cinema: l'opera è conosciuta come The Movie Critic, e racconterà la storia di 'una sorta di Travis Bickle di Taxi Driver' che si guadagna da vivere come recensore di film per la sezione cinema di una rivista pornografica nella Los Angeles degli anni '70.

Del cast di The Movie Critic dovrebbe far parte anche Kurt Russell, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.