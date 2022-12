L'ispettore Ottozampe: trailer e data per il nuovo film dedicato a tutta la famiglia

In quest ore Eagle Pictures ha svelato il trailer, il poster e la data d'uscita del nuovo film d'animazione L'ispettore a otto zampe, titolo natalizio dedicato a tutta la famiglia in arrivo per le vacanze di fine anno.

Intitolato L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri e pronto a conquistare i bimbi di tutte le età e le loro famiglie, il film sarà in sala a partire dal 31 dicembre, con una storia misteriosa, divertente e ricca di colpi di scena, diretta dal regista Julio Soto Gùrpide (Deep - Un'avventura in fondo al mare).

L’ispettore Ottozampe è un simpatico ma goffo ragnetto, che risolve molti casi, ma combina sempre guai! Dopo essere stato espulso dalla Polizia per aver distrutto un edifico, l'ispettore Ottozampe decide di prendersi una lunga e meritata vacanza e si imbarca su un aereo di lusso diretto a San Francisco. Ma il suo viaggio è disturbato dalla scomparsa inaspettata di un ospite, il ricco medico Bugsy, in luna di miele con la moglie e vedova nera Arabella. Ce la farà l’ispettore Ottozampe a risolvere questo intricatissimo mistero? Lo accompagneranno in questa incredibile avventura il suo assistente Janey e una gang di bizzarri aiutanti.

