Ispettore Callaghan, in che modo il film con Clint Eastwood è legato a Zodiac?

Zodiac è una delle pellicole che meglio ha raccontato la storia del killer dello Zodiaco, esplorandone la vicenda e i misteri. Prima di lui, però, uno storico film di finzione aveva affrontato la questione girandoci intorno e ispirandosi al celebre serial killer per disegnare il proprio villain.

Stiamo parlando di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! con protagonista Clint Eastwood. Se Zodiac è ispirato apertamente alla storia vera di coloro che furono coinvolti nel caso de Il killer dello Zodiaco, nel film con protagonista Eastwood, il serial killer fu usato come "modello" per dipingere e caratterizzare il villain della pellicola che, proprio il personaggio a cui si ispirava giocava con i media e con le lettere manipolando chiunque con cui avesse a che fare. L'idea, infatti, arriva anche dal nome dell'assassino, Scorpio, in un riferimento palese al segno zodiacale dello scorpione.

Un altra importante ispirazione del film, proviene proprio dall' Ispettore Callaghan. Il personaggio, sia per carattere che per atteggiamenti, utilizza come modello di riferimento David Toschi il detective che fu a capo del gruppo di investigazione che portò avanti le indagini sul caso de Il Killer dello Zodiaco. Ad interpretare Toschi in Zodiac è Mark Ruffalo che ebbe a che fare direttamente con il detective per aiutare la costruzione del proprio personaggio.

John Wayne svelò avrebbe potuto interpretare l'Ispettore Callaghan prima che il ruolo fosse offerto ad Eastwood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!