L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz, Kevin Bacon: 'É stato terrificante da girare'

Questa sera su Iris va in onda L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz, il film del 1995 diretto da Marc Rocco che ha narrato in maniera romanzata fatti realmente accaduti nel noto penitenziario statunitense nel corso degli anni '40.

Kevin Bacon che interpreta il ruolo del protagonista Henri Young, ha rivelato di essere rimasto particolarmente scioccato dalla realizzazione di questa pellicola, sottolineando quanto sia stato terrificante tutto il processo di produzione.

"É stato uno dei lavori più spaventosi che abbia mai avuto, ma Alcatraz non era il problema. La maggior parte del film è stata girata a Los Angeles. Ero in questa cella quattro per sei: bagnato, nudo, coperto di merda, insetti vivi nei miei capelli, topi vivi che mi masticano una gamba, incatenato alle pareti per un per la maggior parte del tempo. Essere picchiato da Gary Oldman; certo, non riesco a pensare a nessuno da cui preferirei essere picchiato".

Il principale sconvolgimento è stato causato però dal terremoto di Northridge del 1994, che ha causato un gran numero di morte e ha distrutto le abitazioni di molti abitanti della contea di Los Angeles.

"Un giorno, erano le quattro e mezza di un lunedì mattina, stavamo lavorando da tutta la notte e il terreno iniziò a tremare. Eravamo proprio vicini all'epicentro. É stata un'esperienza orribile. Eccomi qui, nudo, ammanettato in questa cella, e ogni giorno sperimentavo un nuovo livello di agonia. È stato il momento in cui sono arrivato più vicino alla morte. Da quel momento piangevo mentre andavo al lavoro".

Intanto nell'ultimo periodo Kevin Bacon si è speso moltissimo per limitare i contagi del Covid. Ha infatti invitato tutti i suoi fan a restare a casa per evitare di ammalarsi.