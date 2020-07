Islanders, Daisy Ridley protagonista del nuovo dramma Audible: i dettagli

È Deadline a informarci che l'amatissima interprete di Rey nella nuova Trilogia di Star Wars, Daisy Ridley, ha iniziato a collaborare con la sceneggiatrice Elinor Cook (Killing Eve 3) come protagonista del nuovo dramma Audible Originals della scrittrice, Islanders, interamente incentrato su di una concorrente di un reality TV.

La commissione Audible Emerging Playwright racconta la storia di una giovane donna, interpretata dalla Ridley, che si è sempre sentita invisibile. Quando diventa la concorrente di un rinomato reality televisivo dedicato agli appuntamenti, la ragazza viene lanciata in un paradiso artificiale pensato appositamente per il programma, e per rimanere in gioco dovrà provare diversi partner e conoscere nuovi personaggi. Mentre i giorni e poi le settimane passano e le linee tra finzione e verità si confondono, lei deve confrontarsi con la sue ansia di lunga data sull'identità sessuale e il suo desiderio di apparire ed essere vista, tutto questo mentre le telecamere non smettono mai di riprendere.



La Ridley ha dichiarato a Deadline: "Mi è davvero piaciuto molto lavorare a Islanders. Il fatto di provenire da un ambiente di lavoro di gruppo rendere per me molto raro poter interpretare un pezzo senza interruzioni, ma ho trovato il processo creativo ugualmente stimolante e gratificante. La scrittura di Elinor è bellissima e riesce a trasmettere una profondità incredibile, anche attraverso la facciata di un reality costruito a tavolino. Sono davvero fortunata di aver avuto l'opportunità di esplorare questa piece con Elinor e il team di Audible".



