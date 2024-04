No, Ishana Shyamalan non si è ispirata a papà M. Night per il suo primo film!

La pubblicazione del primo trailer di The Watchers ha destato più che semplice curiosità in merito alla sua regista, portatrice di un cognome decisamente prestigioso: Ishana Shyamalan, al suo esordio dietro la cinepresa, è infatti la figlia del celebre M. Night Shyamalan.

Essere figli d'arte ha, di certo, numerosi onori ma altrettanti oneri: avvicinarsi alla qualità di papà M. Night, autore di grandi opere quali Il Sesto Senso, Split e Bussano alla porta, non sarà impresa facile per l'esordiente Ishana: solo il tempo potrà darci una risposta effettiva.

Tuttavia, la nuova regista sembra avere le idee chiare per il suo primissimo lungometraggio, il quale non dovrebbe risentire eccessivamente dell'impronta cinematografica del genitore. Per un'intervista a The Wrap, infatti, la Shyamalan ha rivelato che l'ispirazione principale per la realizzazione di The Watchers è stata La città incantata, capolavoro del regista giapponese Hayao Miyazaki.

“I suoi film sono davvero sacri per me. Non permetto a nessun altro di guardarli insieme a me e nel corso della mia vita ho sempre percepito una connessione con le varie pellicole che ha realizzato", ha rivelato Ishana. “Penso che siano semplicemente incredibilmente emotivi, magici e belli. È proprio un eroe”.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che il supporto del padre sia mancato, anzi. Ishana Shyamalan ha, infatti, citato alcune delle parole di incoraggiamento di M. Night dopo le difficoltà incontrate durante il programma di post-produzione: “Sembra sempre impossibile ma in qualche modo ce la farai”, il consiglio puramente paterno da lei ricevuto.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità in merito a The Watchers, com protagonista Dakota Fanning nei panni di una giovane artista che, insieme a tre sconosciuti, viene perseguitata da una creatura misteriosa in una foresta irlandese. Ma non preoccupatevi: se il trailer di The Watchers vi ha confuso ecco il libro da poter leggere per preparare al meglio la visione.

