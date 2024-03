Isabelle Huppert vuole il Marvel Cinematic Universe! L'apertura a sorpresa

Per Isabelle Huppert vale ancora la pena lavorare nel cinema e la popolare attrice francese credo così tanto nel potere del cinema che non ha paura di affrontare nuove sfide e una di queste potrebbe vederla persino nei panni di un super-cattivo.

L'attrice premio Oscar ha saputo modellare personaggi femminili forti e se prossimamente Huppert reciterà nel nuovo film di Dario Argento, la star di Elle è pronta anche a ruoli inediti, forse in un universo di supereroi. Resistere al fascino del Marvel Cinematic Universe non è facile e Isabelle Huppert sogna quel debutto ma nei panni di un super cattivo: "Mi piacerebbe fare un film di genere - ha detto l' attrice a The Guardian - deve essere interessante essere il cattivo, un vero villain , non il cattivo della maggior parte dei film che faccio, che hanno una buona ragione per essere un cattivo. Non riesco mai a interpretare un cattivo puro".

Nella sua lunghissima carriera, Isabelle Huppert ha interpretato anche ruoli più grigi, inaspriti dalla vita e adesso l'attrice è pronta ad esplorare lati mai inesplorati. Il futuro è già stato pianificato dai Marvel Studios ma, considerati i tempi bui vissuti dal franchise, un'attrice come Huppert potrebbe dare una sfumatura diversa a un villain femminile.

Chi potrebbe interpretare Isabelle Hupper nel MCU? Scrivetecelo nei commenti!

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.