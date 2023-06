Isabelle Huppert: 'Vale ancora la pena lavorare nel cinema'

Isabelle Huppert è immortale nel ruolo di Maureen Kearney in La Syndicaliste di Jean-Paul Salomé, dramma aziendale tratto da una storia vera che racconta uno dei temi più attuali: il ruolo delle donne nelle sfere di potere. Huppert sembra modellata addosso a figure di donne forti.

L'attrice, villain di Greta thriller psicologico sullo stalking, veste i panni di una rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese. Da sindacalista divenne un'informatrice, denunciando accordi top-secret che scossero il settore nucleare francese. Ma la sua vita cambiò dopo una violenta aggressione che la vide coinvolta: la donna fu trovata in casa sua legata a una sedia, con la lettera A incisa sulla pancia e non ricorda assolutamente nulla. Ma improvvisamente, da vittima Maureen diventa sospettata: "È quello che io chiamo la sua doppia condanna - ha detto Isabelle Huppert nel corso di un'intervista a The Guardian - È la violenza che ha subito, ma allo stesso tempo il fatto che nessuno le abbia creduto. La cosa interessante è stata dare un volto che ci faccia capire perché non le abbiamo creduto. Uno che aveva una certa complicità, una certa ambiguità".

La Syndicaliste si unisce al movimento #MeToo, ribadendo che è l'azione collettiva a fare la differenza: un'altra interpretazione che consacrata Isabelle Huppert a icona femminista, a supporto degli innumerevoli film che vedono protagonista in ruoli di un certo spessore, che esprimono sempre tutta la forza dell'essere donna. Attraverso il cinema, il messaggio di Huppert esce forte e chiaro: "Credo che valga ancora la pena fare cinema altrimenti non continuerei. Non smetterò di fare film da un giorno all'altro, questo è certo. Il cinema mi sembra ancora un luogo dove si cerca di dire le cose con una certa fede, una certa etica".

Hupper sarà protagonista del nuovo film di Dario Argento: chissà cosa avrà in mente per lei il maestro dell'horror!