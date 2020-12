Isabelle Fuhrman piena di sangue sul set: la disgustosa foto del prequel di Orphan!

Isabelle Fuhrman è impegnata nelle riprese del prequel di Orphan, horror/thriller di Jaume Collet-Serra, intitolato Orphan: First Kill. L'attrice ha pubblicato un'immagine sul suo account Instagram che la ritrae tutta insanguinata in una pausa della lavorazione. Fuhrman tornerà ad interpretare Leena Klammer ad undici anni dal primo film.

Orphan: First Kill racconta la fuga rocambolesca orchestrata da Leena Klammer da un ospedale psichiatrico in Estonia e il suo successivo viaggio verso gli Stati Uniti dove si spaccia per la figlia dispersa di una famiglia abbiente. Leena diventerà Esther ma dovrà fare i conti con una madre intenzionata a proteggere la sua famiglia a qualsiasi costo.



Le riprese si stanno svolgendo in questo periodo a Winnipeg, in Canada. Nel cast di Orphan: First Kill ci sarà anche Julia Stiles, al fianco proprio di Isabelle Fuhrman. Il film è diretto da William Brent Bell, su script di David Coggeshall.

Orphan uscì nel 2009 con protagonisti anche Vera Farmiga e Peter Sarsgaard, ed ebbe un grande successo, incassando 78,8 milioni di dollari a livello globale, partendo da un budget di poco superiore ai 20 milioni di dollari.

Nel post Isabelle Fuhrman scrive ironicamente:"Doccia con schiuma da barba e un sacco di sangue finto... questa è la nostra ultima settimana #esther" annunciando quindi l'imminente conclusione delle riprese del film.



Su Everyeye trovate anche la recensione di Orphan, il primo film, diretto nel 2009 da Juan Antonio Bayona.