Isabella Rossellini e l'anzianità:'Porta felicità e più libertà'

La stravaganza e la spontaneità di Isabella Rossellini hanno contribuito a farla diventare una delle dive di Hollywood più amate dal pubblico. Nel 1982 firmò un accordo esclusivo con Lancôme e diventò la testimonial più pagata al mondo. Come volto del marchio, Rossellini rappresentava un ideale: sognante, desiderabile, distante.

Un ideale che si contrapponeva ai suoi conturbanti e tormentati ruoli cinematografici, da Velluto blu a Cuore selvaggio.

Isabella è cresciuta in Francia e Italia, figlia di due leggende del cinema; la star svedese Ingrid Bergman e il regista neorealista Roberto Rossellini.

Intervistata dal Guardian, Rossellini parla della consapevolezza della sua bellezza. C'è sempre stata?:"Non così tanto. Quando ero giovane ero un po' 'paffuta' e sono nata con una deformazione alla colonna vertebrale. Poiché ero malata, la felicità era solo poter camminare".



Poi il peso di avere due genitori ingombranti, le prime recensioni negative e i paragoni con la madre:"Sai che ha vito tre Oscar? Io non sono stata nominata nemmeno per uno. Ma non mi riguarda più. Questo è il bello dell'invecchiamento: le cose che ti preoccupavano da giovane smettono di preoccuparti. Mi sarebbe piaciuto avere un Oscar. Ebbene, peccato. Ho sei pecore, due cani, due bambini".

Tanti amori, da Martin Scorsese a David Lynch e poi gli anni che passano. E Lancôme che nel 1996 l'abbandona:"Mi è stato detto che la pubblicità riguarda i sogni e le donne sognano di essere giovani, quindi non potevo rappresentare quel sogno".

Vent'anni dopo le scuse e il reintegro, grazie ad una dirigente donna:"Hanno una sensibilità diversa. Gli uomini hanno inteso il trucco o la moda come uno strumento di seduzione, perché era rivolto a loro. Non come un gioco piacevole".

E poi la confessione:"L'invecchiamento porta molta felicità. Diventi più grassa e con più rughe, e non è così buono, ma c'è una libertà che ne deriva. La libertà è: è meglio che faccia quello che voglio fare ora, perché presto morirò. Quindi questa è la mia ultima possibilità. Inoltre c'è una serenità che sopraggiunge: ho avuto la carriera che ho avuto, nel bene e nel male, ho fatto del mio meglio, e ora continuo a perseguire ciò che è importante per me".



Nel 2010 Isabella Rossellini ha fatto parte della giuria del Festival di Berlino e nel 2017 Rossellini è entrata nel cast del biopic su Virginia Woolf.