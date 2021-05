Isabella De Bernardi, addio a Fiorenza di Un sacco bello di Carlo Verdone

Isabella De Bernardi, volto iconico del cinema di Carlo Verdone, è scomparsa all'età di 58 anni. De Bernardi è nota per aver interpretato l'hippie Fiorenza in Un sacco bello, cult del regista e comico romano uscito nelle sale nel 1980. Sui social il cordoglio per la morte dell'attrice passa inevitabilmente anche da alcune battute senza tempo.

Carlo Verdone ha ricordato Isabella De Bernardi in un video sui suoi account:"Mi sono un po' stancato di fare necrologi, da un po' perdiamo gente a cui vogliamo bene; è andata via Isabella De Bernardi, la Fiorenza di 'Un sacco bello'. [De Bernardi] è andata via per un male incurabile. Resterà sempre per me una cara amica, un'attrice che ha esaltato una scena importante, una persona spiritosa. Riposa in pace Isabella".



Figlia dello sceneggiatore Piero, Isabella De Bernardi debuttò al cinema proprio grazie a Carlo Verdone in Un sacco bello. Con il regista romano lavorerà anche in Borotalco nel 1982 e Il bambino e il poliziotto nel 1989.

De Bernardi lavorò anche al fianco di Alberto Sordi in Il marchese del Grillo e Io so che tu sai che io so.

Alla fine degli anni '80 si ritira dal mondo del cinema per trasferirsi a Milano e lavorare nella pubblicità, diventando direttrice artistica di Young & Rubicam.



Mesi fa Carlo Verdone ha ricordato Un sacco bello, il film che gli regalò la fama e il successo. Dal 13 maggio è disponibile su Amazon Si vive una volta sola, l'ultimo film di Verdone.