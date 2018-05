Isabela Moner sarà ufficialmente Dora L'Esploratrice!

Il sito The Hollywood Reporter conferma che la giovane attrice Isabela Moner è stata scelta per dare vita al personaggio di Dora L'Esploratrice nel film in live-action sviluppato dalla Paramount Pictures.

Basato sulla popolare serie d'animazione della Nickelodeon, Dora l'Esploratrice seguirà le avventure dell'adolescente Dora, della sua migliore amica, la scimmia Boots, e il cugino Diego. La regia è affidata a James Bobin che si riunirà con lo sceneggiatore Nicholas Stoller (I Muppets), che ha firmato la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico.

La compagnia di Michael Bay, la Platinum Dunes, produrrà la pellicola.

La giovanissima Isabela Moner, classe 2001, la vedremo in Sicario: Day of Soldado ed è apparsa nel recente Transformers - L'ultimo cavaliere di Bay.

Per ora i dettagli sulla pellicola sono scarsi, ma con la data di uscita fissata per il 2 agosto 2019, dovremmo iniziare a scoprire qualcosa in più sulla pellicola nei prossimi mesi.

La serie educativa d'animazione di Dora è durata ben otto stagioni e consta di 172 puntate. La serie, nel corso dei suoi 14 anni, ha avuto un incredibile successo nel mondo tanto da spingere ad un'invasione di marketing non indifferente che varia tra giocattoli, videogames, dvd, cosmetici e libri. Nel tempo è arrivato anche uno spin-off, Go, Diego, Go!, altrettanto popolare.