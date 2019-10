Isabela Merced entra nel cast di Sweet Girl, nuovo film Netflix con Jason Momoa

Variety riporta che Isabela Merced è entrata ufficialmente nel cast di Sweet Girl, nuovo film con Jason Momoa che sarà prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix.

Momoa interpreterà un uomo devastato che, mentre protegge la sua figlia, dovrà vendicarsi delle persone responsabili della morte di sua moglie. Non è stato rivelato quale ruolo assumerà la Merced - che recentemente ha cambiato il suo nome da Isabela Moner per onorare la sua nonna peruviana - ma è assai probabile che interpreterà quello della figlia del protagonista.

Il film è stato scritto da Gregg Hurwitz, Philip Eisner e Will Staples e sarà diretto da Brian Mendoza, all'esordio alla regia. Momoa, Brad Peyton e Jeff Fierson produrranno insieme a Netflix. Le riprese si svolgeranno a Pittsburgh.

Recentemente, la Merced ha recitato come protagonista in Dora and the Lost City of Gold della Paramount, che ha incassato oltre $60 milioni di dollari a livello nazionale.

Prossimamente Jason Momoa tornerà anche nella serie televisiva See per il servizio di streaming Apple TV+, mentre fra qualche tempo lo rivedremo al cinema nei panni del supereroe Arthur Curry in Aquaman 2: l'atteso sequel del film Warner Bros. e DC Films per l'etichetta Worlds of DC arriverà a dicembre 2022, ma sarà anticipato dallo spin-off horror The Trench, anche se al momento non è chiaro se nel film, la cui data di uscita è ancora sconosciuta (ma anticiperà Aquaman 2), ci sarà spazio anche per Momoa e Amber Heard, interprete di Mera, la dolce metà del supereroe.