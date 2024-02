Isabela Merced conquista Hollywood: dopo Madame Web farà Superman Legacy e The Last of Us

Isabela Merced è molto impegnata: dal tappeto rosso della premiere di Madame Web, nuovo spin-off della saga di Spider-Man, l'attrice ha infatti parlato delle sue prossime tappe, che la vedranno spostarsi prima sul set di The Last of Us 2 e poi su quello di Superman: Legacy di James Gunn.

Durante l'intervista di rito alla prima del film Sony, l'attrice ha confermato che nelle prossime ore prenderà un volo per Vancouver, Canada, per iniziare a lavorare su The Last of Us 2 della HBO, dove si unirà al cast dell'acclamata serie tv di nei panni di Dina. "Ne ho già avuto un assaggio", ha detto Isabela Merced riguardo all'ingresso nel cast di The Last of Us 2: “Abbiamo fatto qualche scena per 'Day Zero' prima dell'inizio ufficiale della produzione: eravamo solo io e Bella Ramsey, e Craig Mazin dirigeva. Lui è fenomenale. Sono una grande fan. Siamo entusiasti di un sacco di cose. Sono entusiasta di tornare a lavoro, li raggiungerò domani”.

Poi, a marzo, l'attrice dovrà lavorare contemporaneamente anche ad un altro progetto molto atteso, dato che inizierà la produzione di Superman: Legacy ad Atlanta, Georgia: nel film interpreterà la supereroina Hawkgirl, lavoro che la farà entrare nell’élite di attori che hanno recitato sia in film Marvel che in film DC. Ha confermato di aver già fatto tutte le prove per il costume del personaggio, incluso il suo iconico elmetto: "La verniciatura è impeccabile", ha dichiarato Merced. “Ma interpretare un supereroe due volte comporta alcuni vantaggi. Prepararsi fisicamente è importante quanto prepararsi mentalmente, e ho preso l'abitudine di fare palestra quattro volte a settimana”.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. The Last of Us 2 non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe esordire su HBO nel corso del 2025.