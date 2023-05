Isa Barzizza è morta: la storica spalla di Totò aveva 93 anni

Se n'è andata a 93 anni un'attrice la cui carriera andrebbe indicata come esempio a chiunque dubiti della nobiltà del termine "spalla" in ambito cinematografico e teatrale: stiamo parlando di Isa Barzizza, interprete di alcuni dei ruoli secondari più riusciti di film e spettacoli di mostri sacri come Totò e Walter Chiari.

Classe 1929 e originaria di Sanremo, Barzizza è stata una delle più note interpreti del varietà, della commedia e della televisione italiana degli anni '50 e '60, prendendo parte a decine di film e spettacoli dei comici già citati (celebre lo sketch del vagone letto con Totò, testato a teatro e poi riproposto in Totò a Colori), senza contare alcune incursioni in film come C'Eravamo Tanto Amati di Ettore Scola o i più recenti 7 km da Gerusalemme, Viva l'Italia e Indovina chi Viene a Natale?, ultima comparsa dell'attrice sul grande schermo.

Lanciata da Erminio Macario, Isa Barzizza si distinse subito non solo per la straordinaria bellezza, ma anche e soprattutto per lo spiccato senso dell'ironia e per i tempi comici perfetti, che ne fecero appunto la spalla per eccellenza degli attori di punta della comicità italiana dell'epoca. Ad annunciarne la morte è stato il parroco di Palau, in Sardegna, dove l'attrice si era stabilita da ormai circa 40 anni.