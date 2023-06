Is This Thing On: i due amici Bradley Cooper e Will Arnett in un nuovo film

Bradley Cooper e Will Arnett saranno protagonisti del nuovo film Is This Thing On, a cui lavoreranno insieme a tutto tondo, cementando un’amicizia durata sia sul set che lontano dal lavoro. Il film sarà interpretato dalle due star, diretto da Bradley Cooper e scritto da Arnett e Mark Chappell.

Abbiamo già riportato le parole di Bradley Cooper a proposito dell’aiuto che gli ha dato Will Arnett in un periodo molto difficile della sua vita e, di certo, l’amicizia tra i due ha continuato a crescere nel corso degli anni proprio grazie a episodi come questo, in cui potersi affidare l’uno all’altro è stato fondamentale per i due attori.

Oggi vi anticipiamo l’uscita di un nuovo film in cui i due collaboreranno e di cui ancora non si conosce la trama: Is This Thing On. Il lungometraggio è ancora in fase di pre-produzione con Arnett che avrebbe finito la sceneggiatura insieme a Mark Chappell prima che lo sciopero della WGA bloccasse mezza Hollywood.

Is This Thing On sarà il terzo film diretto da Cooper dopo A Star is Born e Maestro, che uscirà per Netflix in questo 2023.

