All Is Lost convinse Robert Redford a ritirarsi dalla recitazione, ecco perché

Questa sera su Iris va in onda All Is Lost - Tutto è perduto, pellicola del 2013 con protagonista Robert Redford che ottenne un grande successo soprattutto nei confronti della critica. Quello che molti non sanno, però, è che è stato il film che ha spinto l'attore a dire addio alla recitazione qualche anno più tardi.

Nonostante la grande accoglienza riservata al film dai partecipanti del Festival di Cannes, che lo premiarono con una standing ovation di quasi 10 minuti, arrivati alla stagione dei premi lo studio decise di non promuovere l'interpretazione di Redford né la regia di J.C. Chandor. Reduce da una delle performance più apprezzate di quel periodo, l'attore fu molto indispettito dalla scelta e da quel momento accettò sempre meno ruoli, fino a ritirarsi definitivamente nel 2018.

All Is Lost, lo ricordiamo, sarà trasmesso da Iris a partire dalle ore 21.00. Perso in mezzo all’Oceano Indiano, un viaggiatore solitario senza identità (Redford) si accorge che il suo yacht di 14 metri inizia ad imbarcare acqua dopo aver urtato contro un container che galleggiava in alto mare. Con il navigatore e la radio fuori uso, l’uomo deve affrontare una disperata lotta per la propria sopravvivenza.

