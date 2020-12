Ben is Back, Lucas Hedges: 'Lavorare con Julia Roberts è straordinario'

Lucas Hedges è senza dubbio uno degli attori più impegnati di Hollywood, è infatti divenuto protagonista di molti blockbuster di successo dopo la sua nomination agli Oscar per Manchester by the Sea. Questa sera invece, lo vedremo in tv con Ben is Back, al fianco di Julia Roberts e sembra che i due si siano molto divertiti a lavorare insieme.

In questa pellicola Hedges interpreta Ben, un tossicodipendente in via di guarigione che esce da una comunità di recupero per riconciliarsi con la sua famiglia in vista del Natale ma, il ragazzo è sempre riuscito a rovinare in qualche modo questa festività. Su tutto, complesso risulta essere complesso il rapporto con sua madre Holly, interpretata proprio da Julia Roberts che, per prima comprenderà quanto il figlio sia inadatto alla vita lontana dalla comunità.

In merito alla sua collaborazione con la Roberts, Hedges ha detto: "È stato fantastico. Andavamo molto d'accordo e lei mi ha ospitato a casa sua per diversi giorni solo per conoscere lei, la sua famiglia e i suoi figli. Ho passato il Ringraziamento con lei. Sul set è sempre stata molto generosa. L'ho vissuta davvero come una madre, la sua empatia la rende un'attrice così grande. Lei non doveva interpretare una madre, in quanto il ruolo di madre è ben radicato nella sua stessa vita. Le dà qualcosa per cui lottare davvero e le dà un potere più grande di lei, la sensazione di qualcosa di più grande di lei. Sono entrato in contatto con una persona straordinaria grazie a questo film".

Per ulteriori approfondimenti su questa pellicola, date un'occhiata alla nostra recensione di Ben is Back.