Ben is Back, Julia Roberts aiutò Lucas Hedges ad ottenere la parte!

Ben is Back è uno dei film degli ultimi anni che meglio riesce a raccontare la complessità dei rapporti familiari. Un rapporto genitore-figlio è stato centrale anche dietro le quinte a causa dello strettissimo legame di parentela che legava il regista con il protagonista del film.

Lucas Hedges è, infatti, il figlio di Peter Hedges regista del film. A quanto pare, inizialmente, il giovane attore non era stato neanche preso in considerazione per il ruolo e, anzi, si erano iniziati ad organizzare i primi provini per trovare l'interprete adatto per vestire i panni di Ben, 19enne tossicodipendente che torna a casa dopo molto tempo passato in un centro di recupero a completare il suo percorso di disintossicazione.

Tra le preoccupazioni che avevano portato Peter Hedges a non rivolgersi al figlio c'era il fatto di voler evitare un atteggiamento di "favoritismo" nei suoi confronti. A convincere il regista a coinvolgere il figlio nel progetto è stata Julia Roberts che era rimasta particolarmente colpita dalla performance del giovane nel film Manchester by the Sea. Proprio per questo motivo, molto spesso Lucas Hedges ha definito "straordinario" lavorare con Julia Roberts ringraziandola per il modo in cui l'ha guidato nell'interpretare il rapporto complesso tra una madre e un figlio.

