L'irriducibile Dave Bautista ha litigato anche con i Russo (a causa di Avengers: Endgame)

Nel corso di una recente intervista promozionale, dopo aver parlato dei suoi rapporti con la Disney ora che James Gunn è stato reintegrato alla regia di Guardiani della Galassia Vol.3, Dave Bautista ha ammesso di aver litigato con Anthony e Joe Russo sul set di Avengers: Endgame.

A quanto pare la disputa sarebbe nata - a parte il temperamento diciamo così, vispo, della star - a causa dell'eccessiva riservatezza con la quale i due fratelli registi dispensano le sceneggiature ai propri attori, per evitare di far trapelare eventuali spoiler.

"Mi ha addolorato un po’ questa cosa e ci sono stato male, ma per molti dei progetti Marvel vieni tenuto all’oscuro praticamente su tutto, e per Infinity War e Endgame in particolare questa cosa è stata portata all'estremo. Non sapevo come finiva Infinity War, non ne avevo la minima idea. Abbiamo girato le nostre scene senza soluzione di continuità, pezzi qui e lì, in pratica non ho mai letto lo script completo. Abbiamo girato tutto nel corso di un anno, sia Infinity che Endgame, perciò non sapevo quali parti sarebbero state in quale film. Ero completamente perso. Durante la promozione di Infinity War avevo parlato alla stampa apertamente del mio programma di riprese e del fatto che avevo girato per un anno entrambi i film, senza sapere come sarebbe finito il film e senza sapere che noi ci saremmo disintegrati."

Il parlare liberamente alla stampa delle sue sequenze, però, ha portato ad un fraintendimento con i fratelli Russo, che a sua volta ha condotto ad una a quanto pare inevitabile discussione:

"In realtà ho discusso con i fratelli Russo perché avevano letto un articolo intitolato qualcosa tipo: 'Dave Bautista spoilera Endgame. E io non l’avevo fatto, stavo semplicemente parlando apertamente dei miei impegni professionali, ben prima che sapessi che mi sarei tramutato in polvere!"

