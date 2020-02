Un'irriconoscibile Romina Power posta due foto dal set di Nightmare Alley

L'abbiamo rivista appena una settimana fa esibirsi sul palco di Sanremo insieme ad Al Bano, e nei giorni scorsi Romina Power ha pubblicato due foto dal set di Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, in cui si fa davvero fatica a riconoscerla. Per il regista si tratta del primo film dopo il successo di La Forma dell'acqua.

Nightmare Alley, le cui riprese sono iniziate alla fine di gennaio, è basato sull'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, pubblicato nel 1946. Racconta la storia di un ambizioso giostraio (che sarà interpretato da Bradley Cooper) con un talento particolare nella manipolazione delle persone, che inizia una relazione con una brillante psichiatra (Cate Blanchett), ancora più pericolosa di lui, allo scopo di estorcere denaro alle loro facoltose vittime.

Fanno parte del cast di Nightmare Alley tra gli altri anche Willem Dafoe, Toni Collette, Rooney Mara, Holt McCallany, Richard Jenkins e David Strathairn. Non si era parlato invece, almeno fino a questo momento, della presenza di Romina Power, e non è ancora chiaro se il suo sarà un ruolo minore o una vera e propria parte. In una delle due foto l'attrice è ritratta in compagnia di Guillermo Del Toro, mentre nell'altra sorseggia (come ha tenuto a precisare) un Martini analcolico.

Fanno parte del team di Guillermo Del Toro anche Dan Laustsen (direttore della fotografia), DEnnis Berardi (supervisore agli effetti speciali), Luis Sequeira (production designer) e Cam McLauchlin (montatore).