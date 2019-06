Un irriconoscibile Charlie Hunnam nelle prime foto dal set del thriller Waldo

Appena due giorni fa, Deadline riportava l'arrivo di Clancy Brown nel cast di Waldo, thriller basato sul romanzo di Howard Gould, ma ecco che oggi grazie al Daily Mail possiamo mostrarvi le prime foto dal set di alcuni protagonisti, per l'esattezza di Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim) e Dominic Monaghan (Lost, Il Signore degli Anelli).

Nelle foto possiamo ammirare un irriconoscibile Hunnam in bicicletta. Sfoggia una barba importante e un tagli di capelli lungo e deciso, coperto comunque a un cappello. A nascondere gli occhi ci sono anche un paio di occhiali azzurri, mentre il resto del look è definito da un cappotto di pelle, una camici, pantaloni leggeri e stivaletti marroni.



Il film segue la storia di Charlie Waldo (Hunnam), ex-detective della polizia di Los Angeles ritiratosi dal servizio ormai da anni e che conduce una vita frugale e priva di eccessi, tranquilla e minimalista, nei boschi introno alla città. Tutto cambia quando però torna a lavorare come investigatore privato, per indagare sull'omicidio della moglie di un'eccentrica star della televisione.



Nelle foto è possibile vedere anche Monaghan in un abito elegante e abbastanza eccentrico, il che porta e pensare che potrebbe interpretare Alastair Pinch, la star delle tv di cui sopra. Il personaggio è definito come "difficile, dedito alla bottiglia e senza memoria su quanto accaduto alla moglie".



Waldo vede nel cast anche Mel Gibson e le riprese si stanno svolgendo attualmente ad Atlanta. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.



Per vedere tutte le foto vi rimandiamo alla gallery del Daily Mail.