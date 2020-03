Irresistible, Steve Carrell scende in politica nel nuovo poster ufficiale

Pochi minuti fa la Focus Features ha condiviso sui suoi canali social ufficiali il nuovo poster di Irrisistible, la nuova commedia satirica con Steve Carrell.

La locandina, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, curiosamente ricicla uno degli slogan utilizzati dalla Warner Bros. per la promozione di Joker di Todd Phillips: come potete vedere, infatti, sulla locandina bianca campeggiano in rosso le parole "Send in the Clowns", brano di Stephen Sondheim tratto dal musical A Little Night Music (ispirato a sua volta dal film Sorrisi di una Notte d'Estate, di Ingmar Bergman). La ballata fu realizzata per Glynis Johns, protagonista del suddetto musical, ma divenne popolare quando fu riutilizzata da Frank Sinatra.

Irrisistible, diretto da Jon Stewart, seguirà un consulente politico per il partito democratico (interpretato da Carell) chiamato ad aiutare un ex-marine (Scott Cooper) nella sua campagna per diventare il Sindaco di una piccola cittadina del Wisconsin. Nel cast ci saranno anche Topher Grace e Mackenzie Davis, con Focus Features e la Plan B di Brad Pitt (Vice, 12 Anni Schiavo, Moonlight) fra i produttori.

La data di uscita è fissata negli Stati Uniti per il 24 maggio prossimo, proprio nel bel mezzo della campagna per le elezioni presidenziali attualmente in corso. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Irrisistible.