Irresistible: Jon Stewart torna alla regia di un film forse con Steve Carell

Secondo quanto rivelato da Deadline, Jon Stewart è pronto al ritorno alla regia di un film a quattro anni dal precedente Rosewater con Gael Garcia Bernal.

Il popolare conduttore televisivo americano, noto per il suo impegno con il Daily Show su Comedy Central dal 1999 al 2015, dirigerà una pellicola intitolata Irresistible, una satira politica basata su un’idea originale. Stewart spera di avere come protagonista il suo ex-corrispondente e collega nel Daily Show, Steve Carell.

I finanziatori del film stanno avviando delle trattative con la Plan B di Brad Pitt per averla nel progetto. Anche Stewart sarà tra i produttori del film.

Come detto, Stewart aveva diretto nel 2014 la pellicola Rosewater, nella quale Gael Garcia Bernal interpretava il giornalista iraniano-canadese Maziar Bahari, accusato di essere una spia e imprigionato dalle forze dell’ordine iraniane. Il film incassò circa 3 milioni di dollari al box-office e in seguito si aggiudicò il National Board of Review per la libertà di parola. Il conduttore si prese all’epoca una pausa dal Daily Show per dirigere il film, prima di ritirarsi dal programma satirico l’anno successivo e cedere la poltrona a Trevor Noah.

Ancora nessuna notizia sul resto del cast o della crew creativa di Irresistible e nemmeno sulla probabile data d’uscita della pellicola. Rivedremo a breve Carell nell'atteso Vice, al fianco di Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell.