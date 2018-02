Irreplaceable You: trailer per il nuovo film targato Netflix con Gugu Mbatha-Raw

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Irreplaceable You, nuovo lungometraggio con protagonisti Gugu Mbatha-Raw, Michiel Huisman e Christopher Walken.

Disponibile sulla piattaforma digitale statunitense, il lungometraggio diretto da Stephanie Laing e basato su una sceneggiatura di Bess Wohl, vedrà nel cast la presenza di Gugu Mbatha-Raw (A Wrinkle in Time), Michiel Huisman (Game of Thrones), il candidato all’Oscar Steve Coogan (Philomena), il Premio Oscar Christopher Walken (The Jungle Book), la vincitrice dell’Emmy Kate McKinnon (SNL, Ghostbusters), la candidata all’Oscar Jacki Weaver (Silver Linings Playbook), Brian Tyree Henry (Atlanta) e Tim Simons (Veep).

La storia segue le vicende della coppia composta da Abbie e Sam, la cui vita tranquilla viene sconvolta da una diagnosi inattesa. Abbie, senza sapere quanto tempo le rimane da vivere, inizia così a cercare una donna in grado di amare e prendersi cura del compagno dopo la sua morte. Abbie stringerà, inoltre, amicizia con Myro, Kate e Mitch, determinati a vivere con lei al meglio il tempo che le resta. Tutto questo cercando di rispondere a uno dei quesiti più difficili: “In che modo possiamo dire addio alle persone che amiamo?”.

Per Stephanie Laing, regista di episodi delle serie Veep e Eastbound & Down, si tratta dell’esordio alla regia di un lungometraggio. Di seguito trovate anche il poster ufficiale della pellicola.