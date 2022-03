Irredeemable: Netflix è al lavoro su un film tratto dai celebri fumetti!

Netflix sta sviluppando un progetto basato su Irredeemable, e partirà presto anche con la produzione dello show complementare, Incorruptible. Per chi non conoscesse il prodotto d'origine, si tratta della nota serie omonima di graphic novel sui supereroi.

Per lo sviluppo del progetto Netflix collabora con Kemp Powers e Jeymes Samuel. Il prodotto, creato da Mark Waid e Peter Krause, parla di Plutoniano, un eroe molto apprezzato che improvvisamente inizia a massacrare tutti sulla Terra. A questo punto, per placarlo, il mondo chiede aiuto alla sua nemesi Max Damage. Anche se il cattivo non vuole questa responsabilità, si trova costretto a pensare a qualcosa per salvare la Terra. Ed è proprio così che Max scopre il misterioso passato di Plutoniano, che potrebbe essere la chiave per fermarlo definitivamente.

Samuel, noto come regista di The Harder They Fall, ha parlato dei suoi obiettivi da regista a Comicbook. Nel progetto precedente ha girato qualcosa che era molto legato allo stile e sarà interessante vedere cosa potrà portare al genere dei supereroi, curiosità che ha anche lui stesso. In ogni caso i creatori del fumetto sono felici di questo adattamento. "Peter e io siamo troppo elettrizzati che uno sceneggiatore e un regista che entrambi ammiriamo stiano dando vita a Irredeemable con rispetto e fedeltà mentre inventano i propri colpi di scena", ha scritto Waid.